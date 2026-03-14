Focus TMW Como, un'esplosione da 233,2 milioni in pochi mesi. Super Paz, peggio solo Morata

Il Como passa dagli 80 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 313,2 milioni attuali. Una crescita verticale e senza precedenti per la società lariana, frutto di una programmazione ambiziosa che punta tutto sul talento internazionale e sulla valorizzazione dei giovani. Sotto la guida della proprietà più ricca d'Italia, il club non ha solo cercato la salvezza, ma ha costruito una vera e propria miniera d'oro tecnica, mettendo a disposizione dello staff una serie di "crack" che oggi valgono già il triplo rispetto a pochi mesi fa.

I meno 3 milioni

L'unica nota stonata nel bilancio complessivo riguarda l'usato sicuro che, in questa fase della stagione, ha subito un fisiologico deprezzamento. Álvaro Morata ha visto scendere la propria valutazione di 3 milioni di euro: un calo dettato più dall'avanzare dell'età e da un periodo di adattamento ai nuovi ritmi che da una reale mancanza di apporto tecnico, ma che rappresenta l'unica flessione in un mare di segni positivi.

I più 83,5 milioni

La vera esplosione del Como porta il nome di Nico Paz: l'argentino ex Real Madrid ha visto il suo valore schizzare verso l'alto. Sorprendenti anche le crescite di Addai e Ramon, due scommesse che si sono rivelate certezze in tempi record. Fondamentale il contributo a centrocampo di Perrone, arrivato per dare equilibrio e ora stabilmente tra i top del reparto per quotazione, oltre alla conferma della qualità di Da Cunha.



Chi è migliorato

Nico Paz +30 milioni

Addai +18,5

Ramon +17

Perrone +13

Da Cunha +5

Chi è peggiorato

Morata -3 milioni