Inter, senza Lautaro l'attacco s'inceppa: c'è un dato clamoroso. Oggi l'ultima prima del rientro

Il momento dell’Inter passa inevitabilmente dalla fase offensiva. L’assenza di Lautaro Martínez ha inciso più del previsto e nelle ultime partite la squadra nerazzurra ha faticato a trovare la via del gol, con ripercussioni evidenti anche sui risultati. Dopo la trasferta di Champions in Norvegia, che ha rallentato la corsa della squadra, serve subito una reazione per restare in piena corsa nella lotta scudetto.

I numeri parlano chiaro: nelle ultime cinque gare l'attacco dell’Inter ha segnato soltanto in due occasioni e ha raccolto anche due pareggi senza reti. Le modifiche obbligate nel reparto avanzato hanno influito sull’equilibrio generale, perché il lavoro degli attaccanti non si limita alla finalizzazione ma coinvolge anche pressione, gestione del possesso e supporto alla difesa.

Per la prossima sfida Chivu punta sul rientro di Marcus Thuram, chiamato a guidare l’attacco con Pio Esposito al suo fianco. Molto dipenderà dalla loro capacità di incidere, ma l’allenatore si aspetta anche un contributo importante nel lavoro senza palla. A gara in corso potrebbe essere decisivo anche l’ingresso di Bonny, utile per dare profondità e far respirare la squadra nei momenti più complicati. A scriverlo è l'edizione di oggi del Corriere dello Sport.