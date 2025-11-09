Live TMW Atalanta, Samardzic: "Giusti i fischi. Problema di testa? Difficile da capire"

Lazar Samardzic, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Sassuolo nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

Come si spiega un crollo di questo tipo?

"Difficile spiegare un crollo di questo tipo, soprattutto dopo la prestazione contro il Marsiglia. Oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi e contrasti, e bisogna chiedere scusa ai tifosi per la prestazione".

Problema di testa vista la troppa altalena di prestazioni?

"Non so come spiegarlo. E' una situazione molto difficile, dove per risollevarci occorre lavorare di più".

Giusto dire che la squadra ha meno sicurezze rispetto all'anno scorso?

"E' cambiato solo l'allenatore. Per il resto la squadra è sempre quella, abbiamo anche giocato bene in certe partite: invece ora tra Udine e oggi abbiamo fatto qualche passo indietro".

Cosa è mancato alla squadra?

"Sicuramente davanti un po' più di qualità è venuta a mancare. Serve migliorare molto considerando quello che possiamo fare in campo".

Come avete reagito ai fischi?

"I nostri tifosi sono sempre stati eccezionali. Giusto oggi chiedere scusa ai tifosi visto che ci hanno sempre sostenuto, e ora non ci resta che risollevarci".