Atalanta, Juric: "Il tecnico è sempre responsabile, mi disturbano i nostri alti e bassi"

"C'è sempre la responsabilità dell'allenatore nel bene e nel male". Non cerca alibi Ivan Juric, nella conferenza stampa che segue la dura sconfitta della sua Atalanta per 0-3 in casa contro il Sassuolo. Il tecnico, però, non risparmia neanche critiche alla sua squadra: "Mi disturba emotivamente di vedere giocatori che prima offrivano certe prestazioni e invece adesso sono di nuovo calati".

Grande differenza tra la Dea di oggi e quella vista nell'ultimo turno in Champions: "Sono sorpreso perché contro il Marsiglia avevamo giocato molto bene. Oggi non mi spiego questo crollo, ma quando giochi tante partite diventa anche più difficile ripetersi. Contro il Marsiglia è stata una grande botta di adrenalina, una grande reazione dopo tanti giorni di lavoro. Tuttavia oggi non abbiamo riconosciuto bene la partita: sono stati veloci e concentrati i giocatori del Sassuolo".

Inevitabile anche una domanda su un eventuale confronto immediato con la società, che nei giorni scorsi gli aveva ribadito la fiducia: "Non c'è stato. A Marsiglia siamo stati bravi, mentre invece oggi il rendimento è stato negativo".