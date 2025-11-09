Atalanta, Samardzic: "Sassuolo si è difeso bene, ma abbiamo sbagliato tanti passaggi facili"

Le parole di Lazar Samardzic, trequartista dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Sassuolo: "Il Sassuolo ha difeso bene, ha chiuso tutti gli spazi ma noi abbiamo sbagliato tanti passaggi facili. Dobbiamo giocare più veloce la palla, quando giochiamo lento non è facile. Difficile spiegare, dobbiamo penso giocare la palla più velocemente".

Come ti sei trovato giocando a centrocampo nel secondo tempo?

"A Udine ho giocato anche mezzala, più o meno è quella la posizione. Mi trovo meglio sulla trequarti quando sono vicino alla porta".