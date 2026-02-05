Atalanta, Scamacca: "Partita equilibrata, bravi a concretizzare. Bologna o Lazio? É uguale"
Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Italia 1 al termine della gara di Coppa Italia contro la Juventus: "Penso sia stata una partita equilibrata, siamo stati più bravi a concretizzare le occasioni e va bene così. Siamo un gruppo unito e ci stiamo togliendo soddisfazioni. Bologna o Lazio? E' uguale, sono tutte squadre forti. Vedremo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
