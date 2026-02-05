Mani di Bremer, Atalanta avanti sulla Juve di rigore: 1-0. Spalletti se la ride: “È il pallone che gli va contro”
L’Atalanta passa in vantaggio sulla Juventus, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, su calcio di rigore. È Gianluca Scamacca a sbloccare la partita, trasmodando il penalty concesso dall’arbitro Michael Fabbri per tocco di mani di Bremer.
Decisivo, per l’assegnazione del rigore, il controllo del VAR: il difensore brasiliano, con il braccio molto largo, intercetta il cross di Ederson da dentro l’area.
In panchina, secondo quanto riferiscono i colleghi di Mediaset, se la ride il tecnico bianconero Luciano Spalletti: “Non è lui che va contro il pallone, ma il pallone che va contro lui”.
