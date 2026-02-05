Atalanta avanti, Juve sprecona: mani Bremer, a segno Scamacca. 1-0 all'intervallo
L’Atalanta è in vantaggio per 1-0 sulla Juventus alla fine del primo tempo della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. A decidere, mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, la rete segnata al minuto 27 da Gianluca Scamacca (gol numero 28 con la maglia degli orobici), su calcio di rigore causato da fallo di mani di Gleison Bremer. È stato necessario il controllo al VAR per la concessione del penalty.
Al di là delle recriminazioni arbitrali, i bianconeri di Luciano Spalletti possono dolersi per le diverse occasioni mancate. Subito pericolosa con Thuram, la Vecchia Signora ha poi colpito la traversa con Francisco Conceicao, sul risultato di zero a zero: un minuto prima, il portoghese era stato fermato da Carnesecchi in uscita bassa.
Anche dopo lo svantaggio, la Juve ha macinato gioco e occasioni. Abbastanza clamoroso l’errore di Weston McKennie, chiuso da Ahanor sulla linea di porta. Regge la Dea.