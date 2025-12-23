Atalanta, tanti i rinnovi in ballo: Carnesecchi e Hien sono i più vicini

Quello dei rinnovi di contratto è tema caldissimo in casa Atalanta, almeno secondo quello che riporta Tuttosport. Il quotidiano infatti spiega che proprio in queste settimane sono tanti i dossier aperti a Zingonia in questo senso, con i movimenti più imminenti che potrebbero riguardare il portiere Marco Carnesecchi.

La Dea è in contatto con i suoi agenti, con l'obiettivo di portare la scadenza (con adeguamento) al 2030. Intanto è tutto sistemato per Zappacosta, con nuova scadenza al 2027 come fatto in precedenza don De Roon e Djimsiti. Passi in avanti anche per un perno della difesa come Isak Hien, con cui la trattativa è a buon punto e presto potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto fino al 2029.

Diverso il discorso per due big della rosa come Ademola Lookman ed Ederson: i due giocatori piaccino a tante big italiane e straniere, coi loro attuali accordi che scadranno nel 2027. I prossimi mesi saranno utili per capire se e quali margini esistono per arrivare ad un prolungamento, ma la strada non è semplice. Se i due non dovessero dare aperture significative al rinnovo, ecco che l'Atalanta nei prossimi mesi sarebbe costretta a prendere una decisione: monetizzare dalla loro cessione, oppure perderli a zero nell'estate del 2027.