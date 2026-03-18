Serie B, Fini trascina il Frosinone alla vittoria: 2-1 in rimonta sul Bari. E Monza avvicinato
Il Frosinone risponde al Venezia e incalza il Monza per il secondo posto in campionato allungando nel contempo sul Palermo. La squadra di Massimiliano Alvini infatti vince nell’anticipo del mercoledì della trentunesima giornata in rimonta sul Bari e sale a quota 62 punti.
Partenza a razzo allo Stirpe con gli ospiti che sbloccano la gara dopo appena due minuti con un altro gol di Rao, che sta vivendo un momento di forma eccezionale, bravo a girare alle spalle di Palmisani un cross di Moncini. La risposta dei ciociari è immediata con un altro 2006 in rete: si tratta di Fini che all’esordio da titolare in giallazzurro ubriaca di finte Dorval e batte Cerofolini con un rasoterra sul primo palo. Nella ripresa arriva il gol vittoria con protagonista ancora una volta Fini: l’esterno di proprietà del Genoa infatti mette in mezzo un pallone che Corrado trasforma in gol con un bel diagonale.
SERIE B - 31ª GIORNATA
Palermo-Juve Stabia 2-2
11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)
Mantova-Cesena 3-0
6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso
Reggiana-Monza 0-0
Spezia-Empoli 1-1
69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)
Venezia-Padova 3-1
41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)
Mercoledì 18 marzo
Frosinone-Bari 2-1
2’ Rao (B), 7’ Fini (F), 51’ Corrado (F)
All’intervallo
Avellino-Sudtirol 1-0
25’ Partierno
Carrarese-Sampdoria 0-0
Pescara-Virtus Entella 2-0
20’ Cagnano, 43’ Caligara
Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 67*
Monza 64*
Frosinone 62*
Palermo 58*
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 42*
Cesena 40*
Sudtirol 38
Avellino 36
Padova 34*
Mantova 34*
Empoli 33*
Carrarese 33
Virtus Entella 31
Bari 31*
Sampdoria 31
Spezia 30*
Reggiana 30*
Pescara 26
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