Serie B, Fini trascina il Frosinone alla vittoria: 2-1 in rimonta sul Bari. E Monza avvicinato

Il Frosinone risponde al Venezia e incalza il Monza per il secondo posto in campionato allungando nel contempo sul Palermo. La squadra di Massimiliano Alvini infatti vince nell’anticipo del mercoledì della trentunesima giornata in rimonta sul Bari e sale a quota 62 punti.

Partenza a razzo allo Stirpe con gli ospiti che sbloccano la gara dopo appena due minuti con un altro gol di Rao, che sta vivendo un momento di forma eccezionale, bravo a girare alle spalle di Palmisani un cross di Moncini. La risposta dei ciociari è immediata con un altro 2006 in rete: si tratta di Fini che all’esordio da titolare in giallazzurro ubriaca di finte Dorval e batte Cerofolini con un rasoterra sul primo palo. Nella ripresa arriva il gol vittoria con protagonista ancora una volta Fini: l’esterno di proprietà del Genoa infatti mette in mezzo un pallone che Corrado trasforma in gol con un bel diagonale.

SERIE B - 31ª GIORNATA

Palermo-Juve Stabia 2-2

11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)

Mantova-Cesena 3-0

6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso

Reggiana-Monza 0-0

Spezia-Empoli 1-1

69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)

Venezia-Padova 3-1

41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)

Mercoledì 18 marzo

Frosinone-Bari 2-1

2’ Rao (B), 7’ Fini (F), 51’ Corrado (F)

All’intervallo

Avellino-Sudtirol 1-0

25’ Partierno

Carrarese-Sampdoria 0-0

Pescara-Virtus Entella 2-0

20’ Cagnano, 43’ Caligara

Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 67*

Monza 64*

Frosinone 62*

Palermo 58*

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 42*

Cesena 40*

Sudtirol 38

Avellino 36

Padova 34*

Mantova 34*

Empoli 33*

Carrarese 33

Virtus Entella 31

Bari 31*

Sampdoria 31

Spezia 30*

Reggiana 30*

Pescara 26

* una gara in più