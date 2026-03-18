Howe sull'infortunio di Tonali: "Ha sentito fastidio alla coscia, può essere un problema"

"Sandro aveva avuto un malessere nei giorni scorsi e cominciava ad essere affaticato. Poi ha sentito un fastidio credo alla coscia, può essere un problema per noi": così al termine della sfida persa per 7-2 contro il Barcellona il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, ha commentato l'infortunio riportato da Sandro Tonali nel corso del secondo tempo della sfida, che ha costretto l'ex centrocampista del Milan ad uscire dal campo acciaccato. Italia in ansia dunque per le condizioni di Tonali, dopo aver incassato la notizia del lungo stop che terrà Mattia Zaccagni fuori dai playoff per i Mondiali 2026.

Howe ha invece dichiarato sulla partita: "La nostra difesa oggi non era al livello in cui eravamo pochi giorni fa nella partita del Chelsea, e nonostante la nostra eccellente prestazione nel primo tempo, e penso che siamo stati eccellenti sotto molti aspetti, ci sono stati molti errori individuali".

"Sono una squadra difficile con cui giocare" - ha aggiunto sui blaugrana - ", ma abbiamo controllato l'inizio relativamente bene, abbiamo avuto molti recuperi rapidi e opportunità di contropiede, e abbiamo giocatori molto bravi. Sul primo gol penso che due giocatori siano scivolati. In mezzo al nostro buon gioco, abbiamo concesso loro due gol, e penso che quelli fossero i momenti chiave che dovevano essere gestiti".