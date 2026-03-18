Serie B, i risultati al 45°: colpi Avellino e Pescara. Sampdoria ferma sullo 0-0
Colpi importanti in chiave salvezza ad Avellino e Pescara in questo turno infrasettimanale di Serie B. Gli irpini vanno al riposo avanti di una rete sul SudTirol grazie a Patierno, mentre il Pescara si sta imponendo per 2-0 sulla Virtus Entella con reti di Cagnano e Caligara. 0-0 invece fra Carrarese e Sampdoria con i padroni di casa che si sono visti annullare una rete per un fallo di Abiuso.
SERIE B - 31ª GIORNATA
Palermo-Juve Stabia 2-2
11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)
Mantova-Cesena 3-0
6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso
Reggiana-Monza 0-0
Spezia-Empoli 1-1
69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)
Venezia-Padova 3-1
41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)
Mercoledì 18 marzo
Frosinone-Bari 2-1 (in corso)
2’ Rao (B), 7’ Fini (F), 51’ Corrado (F)
Avellino-SudTirol 1-0
25’ Partierno
Carrarese-Sampdoria 0-0
Pescara-Virtus Entella 2-0
20’ Cagnano, 43’ Caligara