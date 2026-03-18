Serie B, i risultati al 45°: colpi Avellino e Pescara. Sampdoria ferma sullo 0-0

Colpi importanti in chiave salvezza ad Avellino e Pescara in questo turno infrasettimanale di Serie B. Gli irpini vanno al riposo avanti di una rete sul SudTirol grazie a Patierno, mentre il Pescara si sta imponendo per 2-0 sulla Virtus Entella con reti di Cagnano e Caligara. 0-0 invece fra Carrarese e Sampdoria con i padroni di casa che si sono visti annullare una rete per un fallo di Abiuso.

SERIE B - 31ª GIORNATA

Palermo-Juve Stabia 2-2

11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)

Mantova-Cesena 3-0

6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso

Reggiana-Monza 0-0

Spezia-Empoli 1-1

69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)

Venezia-Padova 3-1

41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)

Mercoledì 18 marzo

Frosinone-Bari 2-1 (in corso)

2’ Rao (B), 7’ Fini (F), 51’ Corrado (F)

Avellino-SudTirol 1-0

25’ Partierno

Carrarese-Sampdoria 0-0

Pescara-Virtus Entella 2-0

20’ Cagnano, 43’ Caligara