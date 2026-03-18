Szobsozlai-gol, Salah si fa parare un rigore: al 45' il Liverpool è avanti 1-0 sul Galatasaray

Il Liverpool mette la gara contro il Galatasaray in una situazione di parità. Reds avanti all'intervallo per 1-0, stesso risultato con cui i turchi avevano vinto all'andata a Istanbul. Segna Szoboszlai, questa sera ricollocato sulla trequarti. L'ungherese sfrutta un corner e con un colpo di piatto dalla distanza ha superato Cakir.

Risultato meritato, col Liverpool che in verità con un po' di fortuna in più avrebbe potuto ritrovarsi con un margine più ampio. Sotto questo aspetto grandi meriti per Ugurcan Cakir, che è salito in cattedra col passare dei minuti. Soprattutto ha parato nei minuti di recupero un calcio di rigore a Salah: fallo di Jacobs su Szoboszlai (di gran lunga il migliore in campo) ma dal dischetto si presenta l'egiziano, che calcia debolmente e centrale permettendo al portiere di respingere di piede.