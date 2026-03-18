Sportiello ipnotizza Kane su rigore la prima volta, non la seconda: Bayern-Atalanta 1-0
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A metà primo tempo, si sblocca la partita di ritorno tra Bayern Monaco e Atalanta, ottavo di finale di Champions League. E dopo l'1-6 dell'andata, ecco il momentaneo 1-0 in favore dei tedeschi, segnato da Harry Kane su rigore al 25'.
Il primo tentativo di Kane era stato parato da Sportiello, ma l'arbitro ha fatto ripetere e sulla seconda esecuzione, Kane non ha sbagliato. Il tiro dal dischetto è stato propiziato da un tocco con la mano di Scalvini su un tentativo proprio del centravanti della nazionale inglese.
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