Sportiello ipnotizza Kane su rigore la prima volta, non la seconda: Bayern-Atalanta 1-0

A metà primo tempo, si sblocca la partita di ritorno tra Bayern Monaco e Atalanta, ottavo di finale di Champions League. E dopo l'1-6 dell'andata, ecco il momentaneo 1-0 in favore dei tedeschi, segnato da Harry Kane su rigore al 25'.

Il primo tentativo di Kane era stato parato da Sportiello, ma l'arbitro ha fatto ripetere e sulla seconda esecuzione, Kane non ha sbagliato. Il tiro dal dischetto è stato propiziato da un tocco con la mano di Scalvini su un tentativo proprio del centravanti della nazionale inglese.

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