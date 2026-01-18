Atalanta U23-Salernitana, Percassi: “Tre espulsioni discutibili. Non fa parte della nostra storia”

Oggi l’Atalanta Under 23 ha giocato contro la Salernitana, e per la squadra nerazzurra è stata una partita abbastanza complicata dove la sconfitta con i granata (a segno de Boer al 60°) ha sollevato qualche polemica. La direzione di gara dell’arbitro Roberto Lovison di Padova ha portato all’Atalanta ben tre espulsioni contestate dalla squadra di casa: primo rosso a Cissé dopo soli nove minuti di gioco, secondo a Bonanomi al 77° e stessa sorte all’allenatore orobico Bocchetti per proteste. A fronte di ciò, nel post gara l’Amministratore Delegato Luca Percassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo tale vicenda.

Le parole dell'AD atalantino Luca Percassi nel post gara

“A fronte di ciò di quello che è successo oggi è giusto che parli io. Non fa parte della storia dell’Atalanta ricevere queste tre espulsioni. Pensiamo di non meritarcelo perché noi con i giovani teniamo a fare un lavoro curato visto il grande progetto che c’è dietro. Una partita che ci lascia un grande amaro in bocca sulla conduzione di certi episodi”.