Atalanta U23, Bocchetti: "Grande primo tempo, vediamo il bicchiere mezzo pieno"

Dopo lo 0-0 contro il Cosenza, il tecnico dell’Atalanta U23 Salvatore Bocchetti ha analizzato la prestazione dei suoi con soddisfazione, pur con un pizzico di rammarico per il mancato successo.

“Abbiamo fatto un grande primo tempo, spendendo molte energie. È un peccato non essere riusciti a passare in vantaggio”, ha spiegato l’allenatore nerazzurro, sottolineando la qualità dell’avversario: “È stata una grande partita contro la quarta in classifica”.

Bocchetti ha poi voluto elogiare l’atteggiamento del gruppo: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Si fanno sempre trovare pronti e danno il massimo durante la settimana in allenamento. Questo è l’aspetto che mi rende più orgoglioso”.

Nonostante lo 0-0 lasci un po’ di amaro in bocca, il tecnico preferisce guardare agli aspetti positivi: “Vediamo il bicchiere mezzo pieno: è la seconda partita consecutiva senza subire gol. È un segnale importante di crescita e solidità”.

La strada, dunque, sembra quella giusta per la giovane formazione bergamasca, che continua a mostrare compattezza e personalità contro avversari di alta classifica. “Sono contento – ha concluso Bocchetti – anche se ovviamente avremmo voluto i tre punti”.