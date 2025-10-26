Verso Fiorentina-Bologna, il doppio ex Natali: "Non sarà una gara dall'esito già scritto"

In vista della sfida che questo pomeriggio metterà di fronte Fiorentina e Bologna, l'edizione odierna de La Nazione ha intervistato il difensore doppio ex della sfida Cesare Natali. Queste le sue parole iniziando dai viola: "Una squadra che sta sorprendendo, in negativo ovviamente. La scelta di investire su un allenatore come Pioli fin qui non ha ripagato ma io penso sempre che, alla fine, la differenza la debba fare chi va in campo. Credo che le aspettative a Firenze, a inizio anno, fossero alte e questo ha giocato un brutto scherzo. Adesso servirà equilibrio".

Difficile pensare di trovarlo in una gara come quella di oggi col Bologna…

"Io penso che non sia una sfida dal finale già scritto: ci sarà partita, eccome. Certo, il Bologna ha più certezze. Ma la Fiorentina non può permettersi di perdere ancora un’altra partita in casa…".

Vede un Pioli cambiato rispetto a quello che l’ha allenata?

"No, non penso. Le esperienze vincenti che ha fatto lo hanno di sicuro arricchito e anche lo status che ha acquisito è ben diverso. L'assenza di Italiano? Lui è un martello. Quindi senza di lui… ci sta che il Bologna qualcosa possa perdere