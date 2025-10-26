Giovane per Orban: il Verona raddoppia sul Cagliari al 59' al Bentegodi
TUTTO mercato WEB
Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale di Verona-Cagliari
Finalmente Gift Orban: il Verona raddoppia al Bentegodi sul Cagliari. Grande discesa sulla destra di Belghali al 59', palla in profondità per Giovane che è bravissimo a pescare al centro il compagno d'attacco, che da due passi non sbaglia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile