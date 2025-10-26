Karl-Heinz Riedle sicuro: "Staserà la Lazio vincerà con la Juve. Castellanos simile a me"

In vista della sfida di questa sera allo stadio Olimpico tra Lazio e Juventus, il “Corriere dello Sport” ha raccolto le impressioni di Karl Heinz Riedle, ex attaccante tedesco che ha lasciato un segno profondo nella storia biancoceleste tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. L’ex bomber, oggi attento osservatore del calcio europeo, non ha dubbi su chi possa partire con un leggero vantaggio.

Secondo Riedle, infatti, la squadra di Maurizio Sarri ha tutte le carte in regola per imporsi sui bianconeri di Igor Tudor, reduci da sette gare consecutive senza successi: "Sono convinto che la Lazio giocherà una grande gara. Pronostico? Magari un 1-0 o un 2-1, sarebbe una grande soddisfazione per tutti i tifosi. Che mi sono rimasti nel cuore."

Nel corso dell’intervista, Riedle ha anche voluto esprimere la sua ammirazione per uno dei giocatori attualmente in rosa: "Chi mi piace dei giocatori della Lazio? Mi piace molto Castellanos. L’ho visto saltare di testa, un po’ ricorda il mio stile. È molto bravo a dare forza al pallone e rimanere in volo. Può crescere tanto".