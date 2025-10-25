Atalanta, Zalewski: "Pochi gol? Stiamo lavorando tanto, solo così possiamo uscirne"

L'esterno dell’Atalanta Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna contro la Cremonese chiusa sull'1-1 e valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Come stai?

"Sto bene, giocando 90 minuti la stanchezza alla fine è inevitabile. Penso di aver fatto una buona gara a livello di gamba, non era scontato".

Cosa sta mancando per trovare più gol e più vittorie?

"C'è da lavorare tanto, in ogni partita creiamo tante occasioni e ne buttiamo dentro pochissime. C'è anche sfortuna e sicuramente usciremo da questo momento con il lavoro".

Oggi centesima partita: tra altre 100 cosa vorresti aver aggiunto?

"Ho tanto da lavorare e da imparare, dagli allenatori e dai compagni più esperti. Spero di aumentare il numero di gol e assist, sto lavorando per migliorare in questo".