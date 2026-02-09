Atalanta, Zalewski: "Stiamo facendo un'ottima partita. Attenzione agli episodi, la gara può riaprirsi"

Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo della gara tra Atalanta e Cremonese, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il centrocampista nerazzurro ha commentato il doppio vantaggio maturato nei primi quarantacinque minuti, evidenziando la buona prestazione della squadra nonostante le difficoltà create dalla pioggia.

Questo primo tempo chiuso con due gol in vantaggio. Di certo la pioggia non ha aiutato a un certo punto e c'è stato anche quell'assist per Samardzic, peccato che non sia andato in porta.

"Sì, peccato. Dobbiamo continuare su questa strada, stiamo facendo un'ottima partita. Sappiamo che queste partite vengono condizionate poi da degli episodi quindi dobbiamo stare attenti perché la partita si può riaprire da un momento all'altro".