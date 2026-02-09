Live TMW Atalanta, Samardzic: "Contento di essere qui. Dobbiamo continuare così"

20:11 - Samardzic, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Cremonese nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

20:40 - Comincia la conferenza stampa

Come giudica la sua prestazione?

"Il mister è venuto da me dopo il ko di De Ketelaere. Mi sono fatto trovare pronto alla gara di oggi".

Che è stata la partita di oggi?

"Abbiamo giocato bene, ma dobbiamo sfruttare meglio le nostre occasioni per chiudere in fretta le partite".

Che tipo di giocatore è Raspadori?

"E' un grandissimo giocatore dalla grande qualità e può darci una mano".

Com'è stato gennaio e che aspettative hai?

"Non ho mai pensato di andare via: sono felice di essere qui a Bergamo e possiamo crescere. Dobbiamo fare uno step davanti e migliorare ogni giorno".

20:45 - Termina la conferenza stampa di Samardzic