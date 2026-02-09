Atalanta, Samardzic: "Contento di essere qui. Dobbiamo continuare così"
20:11 - Samardzic, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Cremonese nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.
Come giudica la sua prestazione?
"Il mister è venuto da me dopo il ko di De Ketelaere. Mi sono fatto trovare pronto alla gara di oggi".
Che è stata la partita di oggi?
"Abbiamo giocato bene, ma dobbiamo sfruttare meglio le nostre occasioni per chiudere in fretta le partite".
Che tipo di giocatore è Raspadori?
"E' un grandissimo giocatore dalla grande qualità e può darci una mano".
Com'è stato gennaio e che aspettative hai?
"Non ho mai pensato di andare via: sono felice di essere qui a Bergamo e possiamo crescere. Dobbiamo fare uno step davanti e migliorare ogni giorno".
