Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Thorsby: "Atalanta fortissima, però non abbiamo mollato. La prossima col Genoa sarà particolare"

Cremonese, Thorsby: "Atalanta fortissima, però non abbiamo mollato. La prossima col Genoa sarà particolare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:52Serie A
Andrea Carlino

Morten Thorsby ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-1 della Cremonese contro l'Atalanta nel posticipo delle 18:30 della ventiquattresima giornata di Serie A, disputato alla New Balance Arena di Bergamo. Il centrocampista norvegese ha segnato al debutto con la maglia grigiorossa la rete della bandiera al 94°, ma non è bastato per evitare la sconfitta contro i nerazzurri, passati in vantaggio con i gol di Krstovic al 13° e Zappacosta al 25°. Con questa sconfitta i grigiorossi restano fermi a quota 23 punti in quindicesima posizione insieme al Genoa, mentre i bergamaschi salgono al settimo posto con 39 punti.

Ha fatto il suo esordio con un gol con la Cremonese. Viene un po' di rammarico per quel gol, per te titolare, forse cosa si poteva fare di più?
"Certamente potevamo fare un po' di più, specialmente nel primo tempo. Siamo usciti male, dobbiamo anche dire che l'Atalanta è uscita forte, ha fatto bene. Noi non eravamo pronti per il pressing dell'Atalanta, hanno fatto un gol subito e da lì diventa difficile. Sappiamo che l'Atalanta è fortissima anche quando si aprono gli spazi più grandi. Non abbiamo mollato e abbiamo giocato fino alla fine. Abbiamo tante partite importanti nelle prossime settimane".

Complimenti per il gol che hai fatto, è stato un gran gol, soprattutto il controllo di testa è stato perfetto. Che squadra hai trovato quando sei arrivato a Cremona dal punto di vista soprattutto umorale?
"Ho trovato un gruppo molto unito. Ovviamente la squadra viene da un periodo senza risultati buoni però siamo tutti uniti e vedo un gruppo molto carico per affrontare il prossimo periodo che è molto importante. Abbiamo tante partite contro scontri diretti e da lì dobbiamo partire. Queste partite dobbiamo giocarle, sappiamo che queste squadre sono forti. La cosa buona è che non abbiamo mollato, abbiamo giocato fino alla fine, abbiamo provato e quello è lo spirito giusto".

Non conoscevi Davide Nicola perché non l'avevi mai avuto come allenatore prima di adesso, però l'impressione è che lui conoscesse bene te. Ti ha subito chiesto di andare ad occupare l'area di rigore lì dentro insieme a Djuric. Quali sono state le prime richieste che ti ha fatto Davide Nicola? E poi ti chiedo se magari stai già pensando un po' alla prossima partita che sarà contro il Genoa.
"Non ho avuto Nicola prima, però lo conosco bene. Quando ho saputo che la Cremonese era interessata pensavo subito che poteva essere un buon match perché lo conosco bene. Il mio gioco è una cosa che va in buona sintonia, vediamo anche il calcio un po' nello stesso modo. Lo trovo una persona molto educata, i primi giorni sono stati molto positivi. La prossima con il Genoa, sì, ovviamente questa partita sarà per me un po' particolare. È una cosa strana combattere per una squadra e dopo gennaio andare in un'altra. È la prima volta che lo faccio in carriera, è una cosa che devo fare però è il mio lavoro e lo affronto come faccio sempre con grande professionalità. Adesso spero che facciamo un bel risultato la prossima settimana".

Articoli correlati
Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto... Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto forte"
Atalanta nel segno di Krstovic, crisi Cremonese. Totti all'Olimpico: le top news... Atalanta nel segno di Krstovic, crisi Cremonese. Totti all'Olimpico: le top news delle 22
Nicola: "I nuovi aiuteranno la Cremonese. Terracciano ha avuto un problema alla caviglia"... Nicola: "I nuovi aiuteranno la Cremonese. Terracciano ha avuto un problema alla caviglia"
Altre notizie Serie A
Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto... Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto forte"
Roma, ecco il debutto di Bryan Zaragoza: lo spagnolo prende il posto di Pellegrini... Roma, ecco il debutto di Bryan Zaragoza: lo spagnolo prende il posto di Pellegrini
Atalanta nel segno di Krstovic, crisi Cremonese. Totti all'Olimpico: le top news... Atalanta nel segno di Krstovic, crisi Cremonese. Totti all'Olimpico: le top news delle 22
Nicola: "I nuovi aiuteranno la Cremonese. Terracciano ha avuto un problema alla caviglia"... Nicola: "I nuovi aiuteranno la Cremonese. Terracciano ha avuto un problema alla caviglia"
Lazio, Mandas resta ancora in panchina al Bournemouth: riscatto sempre più difficile... Lazio, Mandas resta ancora in panchina al Bournemouth: riscatto sempre più difficile
Palladino: "Scalvini è il futuro dell'Atalanta. De Ketelaere? Non dovrebbe essere... Palladino: "Scalvini è il futuro dell'Atalanta. De Ketelaere? Non dovrebbe essere niente di grave"
Il Tottenham ha già deciso: niente riscatto per Kolo Muani. Juventus pronta per l'estate... Il Tottenham ha già deciso: niente riscatto per Kolo Muani. Juventus pronta per l'estate
C'è solo la Roma all'Olimpico: primo tempo dominato e chiuso avanti 1-0 sul Cagliari... C'è solo la Roma all'Olimpico: primo tempo dominato e chiuso avanti 1-0 sul Cagliari
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Malen ancora titolare. Per Milan-Como si aspetta il 18
4 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari, Angelozzi: "Come si fa a non riscattare Kilicsoy? Mi ricorda Gerd Muller"
Immagine top news n.1 Atalanta-Cremonese 2-1, le pagelle: Krstovic famelico, Raspadori è già dentro la Dea
Immagine top news n.2 Roma, Massara: "Totti e i Friedkin hanno un ottimo rapporto, deciderà la proprietà"
Immagine top news n.3 Totti all'Olimpico: il Pupone è allo stadio per Roma-Cagliari, dopo le parole di Ranieri sul ritorno
Immagine top news n.4 Inter cooperativa del gol, hanno già segnato in 17. E fra questi non c'è Frattesi
Immagine top news n.5 Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Immagine top news n.6 Juventus, ieri leggero problema al ginocchio per Conceicao. Ma contro l'Inter ci sarà
Immagine top news n.7 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.2 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.4 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.2 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Scudetto, le percentuali dell'Inter di Cristian Chivu secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Malen trascina ancora la Roma e si regala la doppietta: Cagliari sotto 2-0
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Barbieri: "Dobbiamo restare uniti e puntare alla salvezza. Atalanta molto forte"
Immagine news Serie A n.3 Roma, ecco il debutto di Bryan Zaragoza: lo spagnolo prende il posto di Pellegrini
Immagine news Serie A n.4 Atalanta nel segno di Krstovic, crisi Cremonese. Totti all'Olimpico: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Nicola: "I nuovi aiuteranno la Cremonese. Terracciano ha avuto un problema alla caviglia"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Mandas resta ancora in panchina al Bournemouth: riscatto sempre più difficile
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Catanzaro, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Insigne
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "Reggiana ferita e arrabbiata. Non dovrà mai mancare l'attenzione"
Immagine news Serie B n.3 Aquilani alla vigilia della gara con il Pescara: "Mi aspetto un Catanzaro vivo"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Palermo, i convocati di Gregucci: torna Henderson dopo la squalifica
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out Cisse e Pittarello
Immagine news Serie B n.6 Padova-Carrarese, i convocati i Calabro: torna Illanes dopo la squalifica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Tomei e Nisticò
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Girone C: gli arbitri della 26ª giornata: Di Loreto per Catania-Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate a Fabbro della Virtus Verona
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Marino: "Mantenere la continuità per centrare i playout. Se sarà salvezza, meriti a noi"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, c'è il via libera del tribunale per il passaggio di proprietà del club
Immagine news Serie C n.6 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano