TMW Le telecamere inquadrano Totti sul maxi-schermo: ovazione dell'Olimpico in Roma-Cagliari

Francesco Totti è presente all'Olimpico tra i sessantamila spettatori che hanno popolato lo stadio per il match tra Roma e Cagliari. Intorno al 5', le telecamere inquadrano l'ex capitano giallorosso e c'è subito l'ovazione dell'Olimpico. Totti si alza e ringrazia la sua gente. "C'è solo un capitano", canta il popolo romanista.

Clicca QUI per seguire il LIVE di Roma-Cagliari a cura della redazione di TMW!