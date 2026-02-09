TMW
Le telecamere inquadrano Totti sul maxi-schermo: ovazione dell'Olimpico in Roma-Cagliari
TUTTO mercato WEB
Francesco Totti è presente all'Olimpico tra i sessantamila spettatori che hanno popolato lo stadio per il match tra Roma e Cagliari. Intorno al 5', le telecamere inquadrano l'ex capitano giallorosso e c'è subito l'ovazione dell'Olimpico. Totti si alza e ringrazia la sua gente. "C'è solo un capitano", canta il popolo romanista.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Roma-Cagliari a cura della redazione di TMW!
Articoli correlati
Totti all'Olimpico: il Pupone è allo stadio per Roma-Cagliari, dopo le parole di Ranieri sul ritorno
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile