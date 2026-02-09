Roma, Ndicka: "Dobbiamo ripartire dopo Udine con un grande atteggiamento"

Nel pre-partita del match tra Roma e Cagliari, Evan Ndicka, difensore dei giallorossi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Come si riparte dopo l'Udinese?

"Si riparte con un atteggiamento importante, dobbiamo giocare bene stasera".

La forza della difesa della Roma.

"Dobbiamo continuare cosi, dobbiamo continuare ad aiutare la squadra".

La sconfitta maturata all'andata contro il Cagliari.

"Il campionato è duro e difficile, ci ha dimostrato che non ci sono avversari deboli e anche oggi sarà dura per noi".

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Adopo, Gaetano; Palestra, Kilicsoy, Se.Esposito. All.: Fabio Pisacane.