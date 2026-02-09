Fiorentina, con le trasferte bloccate in Italia occhi puntati sulla gara di Conference

Nonostante lo stop alle trasferte dei tifosi viola per tutte le gare di campionato, l’entusiasmo del popolo della Fiorentina non si ferma. In vista della trasferta di Conference League in Polonia, sul campo dello Jagiellonia Bialystok, sono già centinaia i sostenitori che si sono “prenotati” per seguire la squadra.

I biglietti riservati al settore ospiti sono poco meno di mille e, secondo quanto riportato da FirenzeViola, a circa dieci giorni dalla partita, le previsioni parlano di almeno di 500 tifosi viola presenti sugli spalti.

Un dato comunque significativo, che conferma il forte legame tra la squadra e la propria tifoseria anche lontano dal Franchi, in un viaggio tutt’altro che semplice e in una stagione che di gioie ai tifosi gigliati ne ha regalate davvero pochissime.