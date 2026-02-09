Live TMW Cremonese, Thorsby: "Peccato per il risultato. Ripartiamo dal nostro goal"

20:03 – Thorsby, giocatore della Cremonese, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.

20:49 - Comincia la conferenza stampa di Thorsby

Com'è stato il passaggio alla Cremonese?

"Sono molto contento di essere qui. Con il mister sto facendo un buon lavoro e quello che dobbiamo fare è battagliare per la salvezza. Tenevo a venire qua, sono convinto che faremo risultato più avanti".

Cosa è mancato oggi?

"L'Atalanta è più forte di noi. Non siamo riusciti ad esprimerci soprattutto dopo il 2-0, dove rimontare diventa sempre più difficile. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e dobbiamo ripartire dall'ultimo goal".

Che è stata la gara contro l'Atalanta?

"Loro hanno sicuramente tanta qualità. Noi abbiamo provato a dare qualche pallone interessante, e fare goal per noi è importante. Dobbiamo prendere le cose buone e ripartire da lì".

Dove bisogna ripartire?

"Tutte le partite sono difficili, ma sicuramente il fatto di aver fatto goal stasera ci potrebbe aiutare a migliorare in fase di concretezza e di conseguenza anche fare dei risultati importanti per la salvezza".

20:55 - Termina la conferenza stampa di Thorsby