Athekame fa 'il Modric': assist al bacio e colpo di testa di Loftus-Cheek. Pisa-Milan è 0-1
TUTTO mercato WEB
Si sblocca il match all'Arena Garibaldi: il Milan è in vantaggio sul Pisa. Azione che si è sviluppata da sinistra verso destra. Prima Modric allarga in modo non perfetto su Athekame che è bravo a raccogliere, a dare una veloce occhiata nel mezzo, e a pennellare la palla perfettamente sulla testa di Loftus-Cheek, che da solo a pochi passi da Nicolas può solo che spingere la sfera in rete.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Viviano sul fondo di fine carriera: "Vorrei sapere dove vanno a finire i miei soldi, oltre a quelli di tutti"
Ora in radio
Primo piano
Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile