C'è chi dice no. Loftus-Cheek rifiuta il ritorno al Chelsea e rimane al Milan

Ruben Loftus-Cheek ha chiuso la porta a un possibile ritorno al Chelsea. Il centrocampista inglese, cresciuto nelle giovanili dei Blues e trasferitosi al Milan nell'estate 2023, è stato proposto ai londinesi da intermediari all'inizio di gennaio, ma l'ex nazionale inglese ha declinato ogni ipotesi di ritorno a Stamford Bridge.

Nessuna nostalgia per Londra

Il Chelsea, riporta TeamTalk, aveva considerato il reintegro del trentenne dopo che alcuni intermediari avevano offerto il giocatore a diversi club, ma la risposta è stata negativa. Loftus-Cheek si trova bene in Italia e non ha intenzione di lasciare Milano, dove ha trovato stabilità dopo anni di alti e bassi a Londra. Il Milan, dal canto suo, intende blindarlo con un nuovo contratto per garantire continuità al progetto.

Un percorso complicato ai Blues

Loftus-Cheek ha lasciato il Chelsea nel 2023 dopo oltre 150 presenze complessive, condite da trofei importanti come Premier League ed Europa League. Il suo percorso a Londra, però, è stato caratterizzato da prestiti (Crystal Palace e Fulham) e da un utilizzo discontinuo che non gli ha mai permesso di imporsi definitivamente.