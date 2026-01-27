Gli agenti di Loftus-Cheek sono attesi a Milano: si parlerà del prolungamento

Un capitolo a parte del mercato del Milan merita Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero che ha tanto mercato in Premier e che ha voglia di giocarsi tutte le carta disponibili per andare al Mondiale: i suoi agenti sono attesi nei prossimi giorni a Milano per parlare del prolungamento, fa sapere oggi Fabrizio Romano.

Gli inglesi hanno capito che il Milan non ha nessuna intenzione di cederlo, tanto meno ora che mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato invernale (se dovesse darlo via, poi dovrebbe sostituirlo). Per Allegri è un giocatore importante, magari non un titolarissimo, ma comunque lo mette praticamente sempre in campo dall'inizio o a partita in corso. A questo si aggiunge poi il fatto che il club e Loftus-Cheek hanno iniziato a parlare del rinnovo del contratto del centrocampista inglese che scade nel 2027.