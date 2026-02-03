Loftus-Cheek si fa perdonare dopo l'erroraccio di inizio gara: Bologna-Milan 0-1 al 20'
TUTTO mercato WEB
Milan in vantaggio a Bologna. Dopo aver sfiorato per due volte lo 0-1, i rossoneri la sbloccano meritatamente con Ruben Loftus-Cheek dopo 20 minuti di gioco: perfetto il piattone del calciatore inglese su assist ravvicinato di Rabiot, sugli sviluppi di un colpo di testa di Nkunku respinto dal portiere. L'azione era nata da un errore in fase di controllo di Orsolini e una percussione di Fofana, con cross dalla destra di Athekame. Secondo gol in questo campionato per Loftus-Cheek.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile