Live TMW Athletic Bilbao, Galarreta: "Domani ci giochiamo tutto. Champions? Grandi stimoli"

19:00 – Domani si giocherà Atalanta-Athletic Bilbao di Champions League. Galaretta presenta così la gara valida per la settima giornata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 19:15.

19:15 - Comincia la conferenza stampa

Cosa avete detto in allenamento considerando l'importanza del match?

"Siamo venuti a Bergamo per giocarcela. Abbiamo la possibilità di fare una grande partita, faremo tutto ciò che è possibile per portare a casa il risultato, anche difendendoci a dovere".

La Champions è un fastidio oppure no?

"Quando le cose non vanno bene, ogni gara di qualsiasi competizione ci aiuta a migliorare. Giocare la Champions con l'Atletic Bilbao è un grande onore e noi domani vogliamo fare bene".

Quanto pesano gli infortuni?

"Sicuramente, ma noi siamo una grande squadra e vogliamo giocarcela. Daremo tutto domani sera".

Che messaggio vuole dare ai tifosi?

"Devono continuare a sostenerci. Sono contento del loro tifo nonostante le difficoltà e faremo del nostro meglio per garantire maggiori soddisfazioni a loro".

Che Athletic bisogna aspettarsi domani?

"Noi vogliamo vincere tutte le partite con la massima serietà e concentrazione. Tutti noi siamo consapevoli di questo".

Cosa è mancato in queste settimane?

"Certe volte non va per il verso giusto seppur ovviamente ci stiamo impegnando e dobbiamo migliorare".

Cosa pensa dell'Atalanta?

"Sono una squadra molto competitiva e ambiziosa. Con loro mi aspetto una partita molto fisica dove vogliamo avere la meglio".

Affrontare dei giocatori "sconosciuti" può essere un vantaggio o un pericolo?

"Non fa alcuna differenza: bisogna sempre studiare l'avversario nella maniera migliore possibile. Staremo a vedere".

Cosa vuol dire giocare nell'Athletic Bilbao?

"Per noi è sempre un sogno e vogliamo godercelo al meglio anche sul campo".

19:24 - Termina la conferenza stampa di Galarreta