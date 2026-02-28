LaLiga, Inaki Williams rovina il ritorno a casa del Rayo: l'Athletic fa 1-1 in rimonta
Vallecas ritrova il calcio e spinge il Rayo Vallecano a un primo tempo di personalità contro l’Athletic di Bilbao. I padroni di casa dominano e trovano il vantaggio con Jorge de Frutos, premiato dal VAR dopo una prima segnalazione di fuorigioco. L’Athletic fatica a reagire, salvato più volte da Unai Simón.
La ripresa cambia subito copione: al primo vero affondo, Iñaki Williams ristabilisce l’equilibrio con una conclusione al volo dopo la sponda di Berenguer. Da lì in avanti il Rayo spinge, ma non sfonda: tra occasioni mancate, un gol annullato e un Athletic più attento a difendere il punto, il punteggio non si muove.
Finisce 1-1, con sensazioni contrastanti: il Rayo raccoglie meno di quanto prodotto, l’Athletic porta via un pareggio prezioso. A Vallecas resta l’amaro per una vittoria solo sfiorata.
Il programma della 25^ giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano-Athletic 1-1
Barcellona-Villarreal
Maiorca-Real Sociedad
Real Oviedo-Atletico Madrid
Domenica 1° marzo
Elche-Espanyol
Valencia-Osasuna
Betis-Siviglia
Girona-Celta Vigo
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid-Getafe
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 61 punti
2. Real Madrid 60
3. Villarreal 51
4. Atletico Madrid 48
5. Real Betis 42 pt
6. Celta Vigo 37 pt
7. Espanyol 35
8. Athletic Bilbao 35*
9. Osasuna 33
10. Real Sociedad 32
11. Girona 30
12. Getafe 29
13. Siviglia 29
14. Alaves 27*
15. Rayo Vallecano 27*
16. Valencia 26
17. Elche 25
18. Maiorca 24
19. Levante 21*
20. Real Oviedo 17**
*una gara in più
**due gare in meno