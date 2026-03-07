LaLiga, il Barça per tornare a +4. Al Metropolitano l'antipasto della finale di Coppa: il programma

Prosegue quest'oggi il programma della 27^ giornata de LaLiga, che si è aperta ieri con la vittoria in extremis del Real Madrid sul campo del Celta Vigo per 1-2 che tiene aperte le speranze di titolo dei Blancos. Ad aprire la giornata, alle 14:00, saranno Osasuna e Maiorca, seguirà alle 16:15 il match tra Levante e Girona. Alle 18:30 al Wanda Metropolitano l'Atletico Madrid ospiterà la Real Sociedad, antipasto di quella che sarà la finale di Coppa del Re. Questa sera il Barcellona avrà la possibilità di tornare a +4 sulle Merengues anche se sarà impegnato alle 21:00 sul difficile campo del San Mames contro l'Athletic Club.

Questo il programma della 27^ giornata

Venerdì 6 marzo

Celta Vigo - Real Madrid 1-2

Sabato 7 marzo

Osasuna - Maiorca ore 14:00

Levante - Girona ore 16:15

Atletico Madrid - Real Sociedad ore 18:30

Athletic Club - Barcellona ore 21:00

Domenica 8 marzo

Villarreal - Elche ore 14:00

Getafe - Real Betis ore 16:15

Siviglia - Rayo Vallecano ore 18:30

Valencia - Alaves ore 21:00

Lunedì 9 marzo

Espanyol - Real Oviedo ore 21:00

Questa la classifica de LaLiga

Barcellona — 64 punti (26 partite giocate)

Real Madrid — 63 (27)

Atlético Madrid — 51 (26)

Villarreal — 51 (26)

Betis — 43 (26)

Celta Vigo — 40 (27)

Espanyol — 36 (26)

Real Sociedad — 35 (26)

Atletico Bilbao — 35 (26)

Osasuna — 33 (26)

Getafe — 32 (26)

Rayo Vallecano — 30 (26)

Siviglia — 30 (26)

Girona — 30 (26)

Valencia — 29 (26)

Alavés — 27 (26)

Elche — 26 (26)

Mallorca — 24 (26)

Levante — 21 (26)

Real Oviedo — 17 (26)