LaLiga, l'Athletic sta risorgendo: 2-1 contro l'Elche a Bilbao e sogno europeo riacceso
Il vento è tornato a soffiare a favore dell’Athletic. Con il successo sofferto contro l’Elche, il sodalizio di Bilbao centra la terza vittoria consecutiva, come a inizio stagione, rasale la classifica e rilancia la corsa all’Europa, caricandosi anche in vista del ritorno di Copa del Rey contro la Real Sociedad. La gara è stata tesa e a tratti nervosa, con un acceso battibecco a fine partita tra Eder Sarabia e Ernesto Valverde, nato dalle proteste per un rigore decisivo. Proprio dagli undici metri è arrivata la firma di Gorka Guruzeta, autore di una doppietta: prima aveva sbloccato il match, poi ha trasformato il penalty che ha deciso una partita strana, segnata da episodi simili nelle due aree. In mezzo, il pareggio dell’Elche con André Silva, sempre dal dischetto.
L’Athletic ha costruito tanto, pressando alto e creando numerose occasioni con Oihan Sancet, Guruzeta e Iñaki Williams, mentre Unai Simón è rimasto quasi spettatore. Dopo l’intervallo l’Elche ha gestito più possesso, ma senza colpire. Nel finale, un altro rigore – confermato dal VAR – ha premiato i Lions. Tre vittorie di fila e fiducia ritrovata: ora l’Europa non è più solo un’idea.
LALIGA, 24^ GIORNATA
Venerdì 20 febbraio
Athletic-Elche 2-1
Sabato 21 febbraio
Real Sociedad-Oviedo
Real Betis-Rayo Vallecano
Osasuna-Real Madrid
Atletico Madrid-Espanyol
Domenica 22 febbraio
Getafe-Siviglia
Barcellona-Levante
Celta Vigo-Maiorca
Villarreal-Valencia
Lunedì 23 febbraio
Alaves-Girona
CLASSIFICA
1. Real Madrid 60
2. Barcellona 58
3. Villarreal 45
4. Atletico Madrid 45
5. Betis 41
6. Espanyol 35
7. Celta Vigo 34
8. Athletic Bilbao 34*
9. Real Sociedad 31
10. Osasuna 30
11. Getafe 29
12. Girona 29
13. Siviglia 26
14. Alaves 26
15. Valencia 26
16. Elche 25*
17. Rayo Vallecano 25
18. Maiorca 24
19. Levante 18
20. Oviedo 16
*una gara in più