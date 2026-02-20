LaLiga, l'Athletic sta risorgendo: 2-1 contro l'Elche a Bilbao e sogno europeo riacceso

Il vento è tornato a soffiare a favore dell’Athletic. Con il successo sofferto contro l’Elche, il sodalizio di Bilbao centra la terza vittoria consecutiva, come a inizio stagione, rasale la classifica e rilancia la corsa all’Europa, caricandosi anche in vista del ritorno di Copa del Rey contro la Real Sociedad. La gara è stata tesa e a tratti nervosa, con un acceso battibecco a fine partita tra Eder Sarabia e Ernesto Valverde, nato dalle proteste per un rigore decisivo. Proprio dagli undici metri è arrivata la firma di Gorka Guruzeta, autore di una doppietta: prima aveva sbloccato il match, poi ha trasformato il penalty che ha deciso una partita strana, segnata da episodi simili nelle due aree. In mezzo, il pareggio dell’Elche con André Silva, sempre dal dischetto.

L’Athletic ha costruito tanto, pressando alto e creando numerose occasioni con Oihan Sancet, Guruzeta e Iñaki Williams, mentre Unai Simón è rimasto quasi spettatore. Dopo l’intervallo l’Elche ha gestito più possesso, ma senza colpire. Nel finale, un altro rigore – confermato dal VAR – ha premiato i Lions. Tre vittorie di fila e fiducia ritrovata: ora l’Europa non è più solo un’idea.

LALIGA, 24^ GIORNATA

Venerdì 20 febbraio

Athletic-Elche 2-1

Sabato 21 febbraio

Real Sociedad-Oviedo

Real Betis-Rayo Vallecano

Osasuna-Real Madrid

Atletico Madrid-Espanyol

Domenica 22 febbraio

Getafe-Siviglia

Barcellona-Levante

Celta Vigo-Maiorca

Villarreal-Valencia

Lunedì 23 febbraio

Alaves-Girona

CLASSIFICA

1. Real Madrid 60

2. Barcellona 58

3. Villarreal 45

4. Atletico Madrid 45

5. Betis 41

6. Espanyol 35

7. Celta Vigo 34

8. Athletic Bilbao 34*

9. Real Sociedad 31

10. Osasuna 30

11. Getafe 29

12. Girona 29

13. Siviglia 26

14. Alaves 26

15. Valencia 26

16. Elche 25*

17. Rayo Vallecano 25

18. Maiorca 24

19. Levante 18

20. Oviedo 16

*una gara in più