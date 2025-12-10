Luis Enrique e Valverde, destini incrociati: stasera si affrontano per la 18esima volta

La rivalità tra Luis Enrique ed Ernesto Valverde torna a vivere questa sera al San Mamés, cornice della sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Athletic Bilbao. Prima del fischio d’inizio, i due tecnici si scambieranno una stretta di mano e, probabilmente, un abbraccio: sarà la diciottesima volta che si affrontano da allenatori.

È Valverde il collega che Luis Enrique ha incrociato più spesso in carriera: quattro volte quando guidava il Celta Vigo e tredici sulla panchina del Barcellona, sempre contro l’Athletic. Il bilancio sorride allo spagnolo del PSG, che ha ottenuto 11 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con una striscia di sette successi nelle ultime otto sfide. Nessun altro tecnico ha perso così tanto contro di lui, complici anche i trionfi con il Barça negli anni d'oro.

Il legame tra i due, però, affonda anche nella storia dei rispettivi club. Luis Enrique è stato avversario di Valverde il 16 settembre 2013, quando il nuovo San Mamés fu inaugurato proprio con un Athletic-Celta terminato 3-2. "È bello ritrovarlo qui", ha commentato Valverde alla vigilia. "È un grande allenatore e gli auguro il meglio". La stima è reciproca. "Sono lo stesso di dieci anni fa", ha risposto Luis Enrique. "Ernesto è un maestro nella gestione tattica e nella comunicazione. È un onore affrontarlo".

Valverde debuttò sulla panchina dell’Athletic nel 2003 proprio contro il Barça capitanato da Luis Enrique, e nel 2017 ne raccolse l’eredità sulla panchina blaugrana. Destini paralleli che, ancora una volta, si ritrovano sotto le luci della Champions.