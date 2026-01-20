Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Athletic Bilbao, Valverde: "Per noi è una finale. Affrontiamo una squadra solida"

Athletic Bilbao, Valverde: "Per noi è una finale. Affrontiamo una squadra solida"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:34Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance)

18:45 Ernesto Valverde presenta così la gara valida per la settima giornata di Champions League in programma domani contro l'Atalanta. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Athletic Bilbao in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 19:15.

19:25 - Comincia la conferenza stampa

Come ci si presenta dopo queste assenze?
"Sempre difficile, ma il calcio è anche questo. Speriamo di recuperare qualche giocatore in seguito, ma tutti sappiamo che questa è una partita decisiva. Affrontiamo una squadra molto fisica oltre che forte".

Che messaggio vuole dare ai tifosi in vista di domani visto che è praticamente una finale?
"E' capitato a noi, capita anche agli altri: che siano assenze o altri fattori. Noi siamo qui per competere indipendentemente da tutto, perché le partite bisogna giocarsele dove la priorità è dare sempre il meglio".

Che partita si aspetta considerando la forza dell'Atalanta?
"Sappiamo che loro hanno uno stile molto particolare. Marcano molto a uomo aggredendo l'avversario soprattutto con gli attaccanti dove le qualità sono abbastanza eccelse e il modo in cui gioca la squadra è difficile da gestire: sanno mantenere il possesso palla. Hanno fatto qualcosa di grande tra Europa League e Champions. Tuttavia conterà essere solidi".

Quali sono le sensazioni del gruppo nonostante i risultati?
"Vero che i risultati non sono stati soddisfacenti, ma noi dobbiamo continuare a lavorare. Ciò che può succedere va analizzato e ovviamente se c'è da migliorare qualcosa, bisogna farlo".

Come arriva l'Athletic dopo il campionato?
"Come ho già detto, sappiamo che vogliamo ripeterci al meglio tra campionato e ovviamente Champions League: una competizione dove ci può portare ovviamente grandi stimoli. Vero che sabato avremo una partita importante, ma occorrerà farsi trovare pronti".

Come possono cambiare le cose?
"Dipende sempre dai risultati che possono migliorare o peggiorare la situazione. Dall'altra parte noi non dobbiamo arrenderci, perché solo così si possono raggiungere i risultati".

Cosa deve fare domani il Bilbao?
"Noi dobbiamo riadattarci nella maniera migliore possibile, la priorità è dare tutto domani. La squadra è normale che senta quel senso di rivincita dopo una sconfitta. Fosse per me vincerei sempre, ma la priorità è sempre quella di lottare".

19:35 - Termina la conferenza stampa di Valverde

Articoli correlati
Iñaki Williams contro la Supercoppa in Arabia. Valverde lo rimprovera: "Parole inappropriate"... Iñaki Williams contro la Supercoppa in Arabia. Valverde lo rimprovera: "Parole inappropriate"
Luis Enrique e Valverde, destini incrociati: stasera si affrontano per la 18esima... Luis Enrique e Valverde, destini incrociati: stasera si affrontano per la 18esima volta
Athletic sommerso a Dortmund, Valverde: "La Champions non ci deve scoraggiare" Athletic sommerso a Dortmund, Valverde: "La Champions non ci deve scoraggiare"
Altre notizie Serie A
La Juve cerca attaccanti: nuovo contatto con la Fiorentina per Gudmundsson, i viola... La Juve cerca attaccanti: nuovo contatto con la Fiorentina per Gudmundsson, i viola non trattano
Scontri sull'A1: il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino... Scontri sull'A1: il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione
L'IFAB propone il conto alla rovescia su rimesse e calci di rinvio. Tutti i dettagli... L'IFAB propone il conto alla rovescia su rimesse e calci di rinvio. Tutti i dettagli
Athletic Bilbao, Valverde: "Per noi è una finale. Affrontiamo una squadra solida"... Live TMWAthletic Bilbao, Valverde: "Per noi è una finale. Affrontiamo una squadra solida"
Cremonese, ci siamo per l'addio di Franco Vazquez: a un passo il ritorno in Argentina... Cremonese, ci siamo per l'addio di Franco Vazquez: a un passo il ritorno in Argentina
Alessandro Del Piero a Striscia la Notizia: sarà "Capitan Alex". Giovedì sera il... Alessandro Del Piero a Striscia la Notizia: sarà "Capitan Alex". Giovedì sera il debutto
Inter su Dibu Martinez? Zenga: "Io andrei su Vicario, Carnesecchi o Caprile" Inter su Dibu Martinez? Zenga: "Io andrei su Vicario, Carnesecchi o Caprile"
Athletic Bilbao, Galarreta: "Domani ci giochiamo tutto. Champions? Grandi stimoli"... Live TMWAthletic Bilbao, Galarreta: "Domani ci giochiamo tutto. Champions? Grandi stimoli"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
3 Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
4 Giudice sportivo Serie A: 3 squalificati per un turno. Juve, Yildiz e Modesto multati
5 Juventus, si valuta il ritorno di Tommaso Barbieri. Il laterale piace anche al Napoli
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Scontri sull'A1: il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione
Immagine top news n.1 Fiorentina, ecco Fabbian in città per le visite mediche. Le cifre dell'affare col Bologna
Immagine top news n.2 Roma, Bailey in partenza dalla Capitale. Il giamaicano fa ritorno all'Aston Villa
Immagine top news n.3 Spalletti: "Mercato? Ho accettato questa Juventus qui, non mi aspetto proprio niente"
Immagine top news n.4 Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Inter e Napoli
Immagine top news n.5 Ore calde per l'addio di Dzeko alla Fiorentina: lo Schalke ha messo la freccia sul Paris FC
Immagine top news n.6 Juventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime ore
Immagine top news n.7 Fabbian alla Fiorentina e Sohm a Bologna, per il futuro viola pronto contratto fino al 2030
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.2 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.3 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.4 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marraffa: "Union Brescia protagonista del mercato. Curioso di vedere che farà il Foggia"
Immagine news Serie A n.2 Il Como di Fabregas e le chance Champions secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Lazio, i motivi della crisi della squadra di Sarri spiegati dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scontri sull'A1: il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione
Immagine news Serie A n.2 L'IFAB propone il conto alla rovescia su rimesse e calci di rinvio. Tutti i dettagli
Immagine news Serie A n.3 Athletic Bilbao, Valverde: "Per noi è una finale. Affrontiamo una squadra solida"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, ci siamo per l'addio di Franco Vazquez: a un passo il ritorno in Argentina
Immagine news Serie A n.5 Alessandro Del Piero a Striscia la Notizia: sarà "Capitan Alex". Giovedì sera il debutto
Immagine news Serie A n.6 Inter su Dibu Martinez? Zenga: "Io andrei su Vicario, Carnesecchi o Caprile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, tegola Salvatore Esposito: lesione al retto femorale e almeno un mese di stop
Immagine news Serie B n.2 Adorante: "Venezia è la scelta giusta, sogno la A e il titolo di 'pablito'. E anche la Nazionale"
Immagine news Serie B n.3 Bari, termina l'avventura di Gaston Pereiro. Ha risolto il contratto coi pugliesi
Immagine news Serie B n.4 Ternana, non solo Majer. Il club valuta l'arrivo del fantasista Mattia Aramu
Immagine news Serie B n.5 Bari, accordo col Pisa per Esteves. Si attende ora la risposta del laterale
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Antonelli: "Per Dagasso vogliamo chiudere presto. Può restare a Pescara in prestito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, il giovane centrale Gueye va in prestito al Cannara in Serie D
Immagine news Serie C n.2 La Mantia: "Al Gubbio per 'rinascere'. Spero di aiutare i giovani a crescere"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Giudice Sportivo: fermati tre allenatori. Tre giornate a Cissè della Dea. Tutte le sanzioni
Immagine news Serie C n.4 Ternana, ecco Zan Majer. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Mantova
Immagine news Serie C n.5 Marraffa: "Union Brescia protagonista del mercato. Curioso di vedere che farà il Foggia"
Immagine news Serie C n.6 Infondato il ricorso della Pro Vercelli. Il Giudice Sportivo omologa il 2-1 dell'Albinoleffe
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Grassadonia: "Con la Roma servirà anche gestire bene le risorse. Siamo corte"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?