Live TMW Athletic Bilbao, Valverde: "Per noi è una finale. Affrontiamo una squadra solida"

18:45– Ernesto Valverde presenta così la gara valida per la settima giornata di Champions League in programma domani contro l'Atalanta. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Athletic Bilbao in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 19:15.

19:25 - Comincia la conferenza stampa

Come ci si presenta dopo queste assenze?

"Sempre difficile, ma il calcio è anche questo. Speriamo di recuperare qualche giocatore in seguito, ma tutti sappiamo che questa è una partita decisiva. Affrontiamo una squadra molto fisica oltre che forte".

Che messaggio vuole dare ai tifosi in vista di domani visto che è praticamente una finale?

"E' capitato a noi, capita anche agli altri: che siano assenze o altri fattori. Noi siamo qui per competere indipendentemente da tutto, perché le partite bisogna giocarsele dove la priorità è dare sempre il meglio".

Che partita si aspetta considerando la forza dell'Atalanta?

"Sappiamo che loro hanno uno stile molto particolare. Marcano molto a uomo aggredendo l'avversario soprattutto con gli attaccanti dove le qualità sono abbastanza eccelse e il modo in cui gioca la squadra è difficile da gestire: sanno mantenere il possesso palla. Hanno fatto qualcosa di grande tra Europa League e Champions. Tuttavia conterà essere solidi".

Quali sono le sensazioni del gruppo nonostante i risultati?

"Vero che i risultati non sono stati soddisfacenti, ma noi dobbiamo continuare a lavorare. Ciò che può succedere va analizzato e ovviamente se c'è da migliorare qualcosa, bisogna farlo".

Come arriva l'Athletic dopo il campionato?

"Come ho già detto, sappiamo che vogliamo ripeterci al meglio tra campionato e ovviamente Champions League: una competizione dove ci può portare ovviamente grandi stimoli. Vero che sabato avremo una partita importante, ma occorrerà farsi trovare pronti".

Come possono cambiare le cose?

"Dipende sempre dai risultati che possono migliorare o peggiorare la situazione. Dall'altra parte noi non dobbiamo arrenderci, perché solo così si possono raggiungere i risultati".

Cosa deve fare domani il Bilbao?

"Noi dobbiamo riadattarci nella maniera migliore possibile, la priorità è dare tutto domani. La squadra è normale che senta quel senso di rivincita dopo una sconfitta. Fosse per me vincerei sempre, ma la priorità è sempre quella di lottare".

19:35 - Termina la conferenza stampa di Valverde