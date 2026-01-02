Iñaki Williams contro la Supercoppa in Arabia. Valverde lo rimprovera: "Parole inappropriate"

Non sono passate in sordina le parole pronunciate dal capitano dell'Athletic Club Inaki Williams, il quale negli scorsi giorni aveva definito "una merda" giocare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita (QUI la news). Una dichiarazione che ha avuto un eco mediatico non indifferente, tanto che oggi è dovuto intervenire sull'argomento anche il tecnico Ernesto Valverde, nella conferenza stampa di vigilia al match contro l'Osasuna: "Indipendentemente dal fatto che il format ci piaccia o no, non sono sicuro che le sue parole siano state molto appropriate. Iñaki sta affrontando la nascita di suo figlio e che la partenza potrebbe turbarlo un po' di più ma dobbiamo stare attenti alle nostre parole. Andare in Arabia Saudita è prestigioso perché giocheremo per un titolo e il nostro club riceve denaro per andarci. Vorremmo tutti che i tifosi fossero lì, ma dobbiamo essere rispettosi".

Valverde ha poi parlato del 2025 appena concluso: "Se analizziamo l'intero anno, è stato positivo, soprattutto la prima parte. Ora abbiamo più difficoltà a vincere le partite e a fare punti, ma abbiamo un'altra metà di stagione in cui la nostra idea è quella di rafforzare ciò che stiamo facendo e avere più successo in determinati ambiti. Abbiamo avuto un po' di tempo per riflettere su ciò che abbiamo fatto".

Infine, sugli obiettivi che il tecnico si prefissa nel 2026: "Per ora, l'obiettivo è battere l'Osasuna; non guardo oltre. È una partita estremamente difficile contro un avversario molto forte in casa. Dobbiamo recuperare i punti persi lungo il percorso, lottando per ottenerli".