Atletico Madrid ma anche Inter: il Barça pronto ad un reclamo formale per gli arbitraggi europei

La tensione tra Barcellona e UEFA è tornata ai massimi livelli, scrive oggi AS. Secondo indiscrezioni trapelate mercoledì, il club blaugrana sta valutando di presentare una lamentela formale per la direzione di gara del rumeno István Kovács, coadiuvato al VAR dal tedesco Christian Dingert, nell'andata dei quarti contro l'Atletico Madrid. Il Barça contesta la mancata assegnazione di un calcio di rigore per il fallo di mano di Pubill su rinvio di Musso e lamenta la gestione disciplinare di Koke, che ha concluso la partita nonostante un intervento su Dani Olmo giudicato dal club come "chiara occasione da gol" e dunque meritevole di un provvedimento più severo.

L'elenco dei sorti secondo i catalani

Per i catalani si tratta dell'ennesimo episodio di una lunga serie negativa in Europa. La memoria corre alla scorsa stagione, quando Hansi Flick fu espulso a Milano durante una semifinale di ritorno contro l'Inter densa di veleni: in quell'occasione, l'arbitro Marciniak fu richiamato al VAR per assegnare un rigore contro Cubarsí, ma ignorò un possibile penalty su Lamine Yamal e un fallo di Dumfries su Gerard Martín nell'azione del pareggio nerazzurro. Anche andando a ritroso fino alla fase a gironi del 2022-23, il dossier blaugrana si arricchisce con il celebre fallo di mano non fischiato a Dumfries da Slavko Vinčić e un rigore solare negato a Dembélé a Monaco di Baviera.

La figura di István Kovács sta ormai entrando di diritto nella "leggenda nera" del barcellonismo. Dopo aver espulso Araújo nella sfida contro il PSG di due anni fa per un contatto al limite, il fischietto rumeno ha rincarato la dose con il rosso a Cubarsí, inizialmente sanzionato solo con il giallo prima della correzione (tecnicamente ineccepibile) del VAR. Dalla gestione di Joan Laporta in poi — segnata dai difficili rapporti diplomatici con l'UEFA di Ceferin — "la moneta sembra cadere sistematicamente sul lato sbagliato per il club catalano", conclude il quotidiano spagnolo.