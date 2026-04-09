Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

L’Araña torna a pungere. Nel tempio di Messi, quello che in futuro potrebbe diventare il suo

L’Araña torna a pungere. Nel tempio di Messi, quello che in futuro potrebbe diventare il suoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:26Calcio estero
Michele Pavese

C’è chi brilla sui grandi palcoscenici, e chi invece fatica a incidere quando la posta in palio si alza. Julian Alvarez appartiene senza dubbio alla prima categoria: dopo mesi di rendimento altalenante - soprattutto in Liga -, l'attaccante argentino ha dato un vero e proprio scossone alla sua stagione, segnando il gol su punizione che ha rotto l'equilibrio contro il Barcellona e confermandosi ancora una volta l'uomo più importante dell’Atletico in Champions.

Il morso del Ragno solo in Europa.
Il suo impatto nella massima competizione continentale è impressionante: 9 gol e 4 assist in questa edizione, che portano a un totale di 21 gol generati in 22 partite disputate. Numeri da fenomeno assoluto, che superano perfino le cifre di Diego Costa del 2013/14. Numeri che parlano da soli: Alvarez non è solo un finalizzatore, ma anche un creativo, capace di incidere con giocate di alta scuola come l’assist a Giuliano Simeone che ha provocato l’espulsione di Cubarsí.

La differenza con il campionato nazionale è abissale: 6 gol nelle prime sette giornate, poi un solo centro da novembre ad oggi. Ma ora l’Araña è tornata, puntuale nel momento cruciale, come aveva fatto durante il Mondiale in Qatar, quando fu protagonista assoluto - insieme ovviamente a Lionel Messi - nella vittoria della squadra guidata Scaloni. E proprio nel tempio che fu di Messi ha tirato fuori una magia difficile da dimenticare, contro il club che più di tutti sogna di ingaggiarlo.

Futuro in bilico.
Ventisei anni, contratto fino al 2030 e valore di mercato intorno ai 90 milioni, Alvarez vuole coronare la stagione con il suo primo titolo con l’Atletico (che giocherà la finale di Copa del Rey). La squadra e i compagni lo sanno: in un momento della stagione che conta davvero, la sua stella può fare la differenza. Numeri, personalità e capacità di decidere le partite più importanti: un giocatore tornato a esprimere tutto il suo talento nel momento che conta di più. Per parlare di futuro ci sarà tempo.

Articoli correlati
"Non ne avevo segnata una in allenamento": Julian Alvarez, punizione magistrale al... "Non ne avevo segnata una in allenamento": Julian Alvarez, punizione magistrale al Barcellona
Barcellona, obiettivo Alvarez dopo il gol al Camp Nou: già avviate le trattative... Barcellona, obiettivo Alvarez dopo il gol al Camp Nou: già avviate le trattative per la Araña
Barcellona-Atlético Madrid 0-2, Julian Alvarez protagonista. L'argentino votato MVP... Barcellona-Atlético Madrid 0-2, Julian Alvarez protagonista. L'argentino votato MVP
Altre notizie Calcio estero
Conference, notte fonda per Jovic e l'AEK: 3-0 del Vallecano, ha un piede già in... Conference, notte fonda per Jovic e l'AEK: 3-0 del Vallecano, ha un piede già in semifinale
Tre rigori negati, l'Al Ahli tuona: "Scelte arbitrali ingiuste, influenzano la lotta... Tre rigori negati, l'Al Ahli tuona: "Scelte arbitrali ingiuste, influenzano la lotta al titolo"
Robertson: "Ho avuto offerte, ma il Liverpool è tutto per me. Ora è il momento di... Robertson: "Ho avuto offerte, ma il Liverpool è tutto per me. Ora è il momento di andare"
Non solo Salah: a fine stagione Robertson se ne andrà dal Liverpool da svincolato... UfficialeNon solo Salah: a fine stagione Robertson se ne andrà dal Liverpool da svincolato
Rigore negato, ko con l'Atletico: il Barcellona chiede l'apertura di un'indagine... Rigore negato, ko con l'Atletico: il Barcellona chiede l'apertura di un'indagine alla UEFA
"Flirt" a distanza con il Real, Enzo Fernandez e l'agente hanno chiesto scusa al... "Flirt" a distanza con il Real, Enzo Fernandez e l'agente hanno chiesto scusa al Chelsea
Arsenal, prima si chiude il (ricco) rinnovo di Arteta. In estate si comprano 3 top... Arsenal, prima si chiude il (ricco) rinnovo di Arteta. In estate si comprano 3 top player
Addio a Mircea Lucescu: Dinamo Bucarest in lacrime, gli intitolerà il nuovo stadio... Addio a Mircea Lucescu: Dinamo Bucarest in lacrime, gli intitolerà il nuovo stadio
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettetevi (s)comodi: i tragici dati italiani e due esempi virtuosi. L'Atalanta Under 23 e Gasperini
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Chivu: "Nessun fioretto per lo Scudetto. Ho avuto il coraggio di non indossare maschere"
Immagine top news n.1 Juventus-Spalletti: ci siamo. Firma fino al 2028 e annuncio: i dettagli
Immagine top news n.2 Gasperini: "I Friedkin non mi hanno mai chiesto la Champions, io ho fissato quell'obiettivo"
Immagine top news n.3 Mateta sfiderà la Fiorentina 'grazie' a un infortunio. Il Milan a conti fatti...
Immagine top news n.4 Douglas Luiz contro il Bologna. Anche con l'obiettivo di dire addio alla Juventus
Immagine top news n.5 Roma, la proprietà è con Gasperini: l'allenatore prepara la svolta contro il Pisa
Immagine top news n.6 Napoli, il futuro di Conte si deciderà a Ischia: fra 45 giorni il summit con Aurelio De Laurentiis
Immagine top news n.7 Paratici: "Commisso non vuole vendere la Fiorentina. Speriamo di tenere Kean, Fagioli da Barça"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia?
Immagine news podcast n.4 "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juventus, la prima richiesta che dovrà fare Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "Juventus, servono sei titolari. Conte ideale per la Nazionale"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: "Fiorentina, Fagioli è sbocciato. Roma, Gasp sta facendo un'impresa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Di Vaio: "Curioso di vedere l'Aston Villa fuori casa, è la squadra migliore"
Immagine news Serie A n.2 Marianella: "Al completo la Fiorentina vale un po' di più del Crystal Palace, ma senza Kean..."
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Aston Villa favorito, vediamo se riusciamo a metterlo in difficoltà"
Immagine news Serie A n.4 Aston Villa, Emery: "Partita impegnativa col Bologna, grande rispetto per Italiano"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, tifoso d'eccezione con il Crystal Palace: a Selhurst Park c'è anche Bove
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Vanoli: "In campo con coraggio e personalità, ma c'è anche il ritorno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, De Pieri ha ripreso a lavorare con il pallone. Differenziato per Dickmann
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Cole: "Si inizia a vedere la differenza tra quello che eravamo prima e quello che siamo ora"
Immagine news Serie B n.3 La Samp prepara lo scontro diretto con il Pescara: differenziato per Henderson, terapie per Pafundi
Immagine news Serie B n.4 Sabato si va allo stadio in bicicletta! La salutare iniziativa del SudTirol per il Bike Day
Immagine news Serie B n.5 Sciarpe e magliette false dopo la promozione del Benevento in B: blitz della Guardia di Finanza
Immagine news Serie B n.6 Monza, Modena e Inter U23 su Benchaouch: il portiere del Monaco piace in Italia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, D'Alessio portiere d'emergenza: "Mi sono proposto, l'ho sempre fatto a calcetto"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli a caccia della promozione, Tomei: "Nessun dramma se non ci riusciremo"
Immagine news Serie C n.3 L'ex patron della Salernitana: "Spero che Iervolino resti, difficile trovare una figura migliore"
Immagine news Serie C n.4 Lo sciopero dei voli complica il viaggio della Torres verso Pineto: partenza anticipata
Immagine news Serie C n.5 Torres, un punto potrebbe bastare per la salvezza. Greco: "Concentriamoci solo su noi stessi"
Immagine news Serie C n.6 Bandecchi: "Oggi dei giocatori parleranno con i Rizzo. La Ternana rischia l'esclusione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…