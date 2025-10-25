Atta inventa, Davis finalizza: l'Udinese si porta sul 2-0 sul finire del primo tempo
L'Udinese trova il raddoppio e, forse, mette in ghiaccio il match. Al minuto 37', Atta esibisce un numero da funambolo sulla sinistra sfruttando la giornata fin qui horror di Veiga. Suggerimento al centro per Davis, che di testa infila Falcone. Check per un possibile fallo del centravanti su Tiago Gabriel, ma alla fine la rete del 2-0 friulano viene convalidata.
