Attacco aereo del Parma a Verona: svetta Pellegrino. Cuesta avanti 0-1 al 45'
Segui qui la diretta testuale di Hellas Verona-Parma
Finisce il primo tempo allo stadio Bentegodi: dopo una buona partenza l'Hellas Verona ha subito il gol del Parma, abile a sfruttare ottimamente l'abilità aerea di Pellegrino al 19' sugli sviluppi di una rimessa laterale. Gli scaligeri accusano il colpo nella restante parte di frazione di gioco: la squadra di Cuesta conduce dunque 0-1 al 45'. E il tifo di casa manifesta il suo disappunto con fischi con il rientro delle squadre negli spogliatoi, anche se probabilmente rivolti verso anche l'arbitro.
Il Verona crea, il Parma attende e riparte
Il Verona parte subito forte: tiro di Giovane dal limite deviato in corner, sugli sviluppi Orban colpisce in girata con il sinistro, Corvi subito reattivo. All'8' Orban va a segno, ma parte in fuorigioco sul cross di Bradaric. L'attaccante nigeriano ha voglia di riprendersi il gol: sinistro di poco a lato al 12'.
Pellegrino la sblocca
Il Parma attende e riparte: il primo squillo è un tiro senza pretese di Sorensen fuori dallo specchio. Al 19' i gialloblu passano: rimessa lunga di Valenti, Pellegrino fa sponda per Sorensen che coglie la traversa, poi ancora il centravanti ribatte in rete. Dopo la rete il Parma prende fiducia e amministra il vantaggio cercando di far correre a vuoto i padroni di casa. Bernede si mette in proprio, conclusione imprecisa dai 20 metri. Non succede più nulla nei restanti minuti: tanti errori di misura nei passaggi da entrambe le parti. Problemi per Akpa-Akpro che probabilmente verrà sostituito dopo una botta ricevuta.