Serie C, 15ª giornata: emozioni tra Cavese e Atalanta U23. A reti bianche il match di Trento

Con la serata di venerdì, e i primi tre anticipi, ha preso il via la 15ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi interamente nella serata di lunedì, come ormai consueto per il campionato.

Alle 12:30, però, ha preso il via la domenica di terza serie, con ben due lunch match che hanno riguardato due formazioni Under 23. Per quel che concerne il Girone A, non vanno oltre un pari a reti bianche Trento e Inter U23, ovviamente dopo i primi 45' di gioco, mentre è stato decisamente più emozionante il primo tempo del 'Lamberti' di Cava de' Tirreni, dove Cavese e Atalanta U23, hanno chiuso la prima frazione di gioco su uno scoppiettante 2-2 che ha visto tanti ribaltamenti di fronte

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Trento-Inter U23 0-0

Domenica 23 novembre

Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza

Ore 14:30 - Novara-Renate

Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto

Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Già giocate

Pro Patria-Pergolettese 3-1

14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)

AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1

15' Caccavo

Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0

81' Akpa Akpro

Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2

12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)

Virtus Verona-Triestina 0-0

Classifica - Vicenza 38*, Lecco 30*, Union Brescia 28*, Cittadella 24*, Alcione Milano 24, Inter U23 22**, Pro Vercelli 22, Trento 20*, Novara 18*, Renate 17*, Giana Erminio 16*, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14*, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno

** una partita in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Cavese-Atalanta U23 2-2

20' Sorrentino (C), 25' Vavassori (A), 38' Cortinovis (A), 44' [rig.] Orlando (C)

Domenica 23 novembre

Ore 14:30 - Catania-Latina

Ore 14:30 - Cosenza-Benevento

Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Già giocate

Audace Cerignola-Crotone 2-0

61' Gambale, 67' Cretella

Giugliano-Casarano 1-3

13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)

Siracusa-Team Altamura 1-1

23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)

Sorrento-Casertana 0-1

37' Proia (C), 66' Bolsius (S)

Trapani-Foggia 3-1

3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)

Monopoli-Picerno 0-2

29' e 76' Abreu (P)

Classifica - Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani 20, Potenza 19*, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 17**, Team Altamura 16, Cavese 16*, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11

* una partita in meno

** due partita in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocata

Bra-Pontedera 2-0

9' De Biase, 90'+1 Dimatteo

Pianese-Forlì 3-2

32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)

Ravenna-Gubbio 1-1

1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)

Carpi-Rimini 2-1

6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)

Domenica 23 novembre

Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo

Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso

Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Livorno-Torres

Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 35*, Ascoli 31, Carpi 24*, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Campobasso 20, Pianese 20*, Forlì 20*, Vis Pesaro 20, Gubbio 19*, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2*

* una partita in meno

** una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva