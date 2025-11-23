Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali: Gasp se la gioca senza centravanti

Tutto pronto allo Zini per la sfida fra Cremonese e Roma in programma alle ore 15, gara valida per la 12^ giornata di Serie A. Fra i padroni di casa mister Nicola conferma il solito 3-5-2 e sceglie Floriani Mussolini a sinistra e non Pezzella, mentre davanti con Jamie Vardy c'è Bonazzoli.

Mister Gasperini ripropone invece il modulo col falso nove, ruolo che oggi sarà interpretato da Matias Soulé con alle sue spalle Baldanzi e Pellegrini, con Ferguson inizialmente in panchina e la coppia Dovbyk-Dybala out per infortunio. Alle loro spalle Wesley e Celik sulle corsie con Kone e Cristante in mezzo, mentre in difesa con gli intoccabili Mancini e Ndicka c'è il giovane Ziolkowski.

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Roma:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Baldanzi, Pellegrini; Soulé