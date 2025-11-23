TMW Avellino, valutazioni su Biancolino: Bolzano decisiva. Idea Vivarini in caso di esonero

Una sola vittoria nell'ultimo mese e mezzo, 9 gol incassati in 270 minuti senza contare la debacle interna con lo Spezia e una posizione di classifica che inizia a essere preoccupante. In casa Avellino è suonato il campanello d'allarme e la posizione del tecnico Raffaele Biancolino non è più solida come le settimane scorse. Ieri pomeriggio, al termine del match contro l'Empoli, il trainer biancoverde non ha parlato in conferenza stampa e si è intrattenuto a lungo negli spogliatoi con i suoi collaboratori e con parte della dirigenza.

Biancolino si giocherà molto nella prossima trasferta di Bolzano col Sudtirol, scontro diretto da non fallire. In caso di passo falso potrebbe esserci il ribaltone, con il nome di Vincenzo Vivarini che torna prepotentemente in auge. Il mister, esonerato due settimane fa dal Pescara, gode da sempre della stima della società campana.