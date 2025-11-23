Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Virtus Verona, sfuma Faraoni: è tentato dal Pescara. Si punta quindi sull'ex Torino Bayeye

Virtus Verona, sfuma Faraoni: è tentato dal Pescara. Si punta quindi sull'ex Torino BayeyeTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 13:48
Circa una decina di giorni fa, era emersa la possibilità di un nuovo innesto per la Virtus Verona, incappata in una stagione decisamente molto storta: la classifica piange, e c'è bisogno di rinforzi senza attendere il mese di gennaio, quando apriranno ufficialmente le operazioni per il calciomercato di riparazione.

Il nome che era stato accostato alla squadra rossoblù, era quello di Marco Davide Faraoni, svincolato dopo la fine della sua esperienza con l'Hellas Verona: l'accordo sembrava a un passo, erano da sciogliere le ultime riserve, ma adesso, come si legge sul portale tuttoc.com, la trattativa sembra definitivamente tramontata. Il classe 1991 sarebbe tentato dall'opportunità Pescara, almeno per rimanere in Serie B. Ecco quindi che il sodalizio di mister Gigi Fresco opta per un altro profilo, con Brian Bayeye - esterno classe 2000 reduce dall’esperienza con la blasonata formazione serba del Radnicki Nis, dove era approdato in prestito dal Torino - che pare in pole rispetto ad altri. Primi contatti avviati, ma capiremo a breve se la trattativa decollerà o meno.

Intanto, con la 15ª giornata di Serie C che deve ancora concludersi, guardiamo a quella che, seppur parziale, è la classifica del Girone A:

Vicenza 38*, Lecco 30*, Union Brescia 28*, Cittadella 24*, Alcione Milano 24, Inter U23 22**, Pro Vercelli 22, Trento 20*, Novara 18*, Renate 17*, Giana Erminio 16*, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14*, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

