Chivu si affida a Lautaro e Thuram? Inter-Milan è un derby d’alta quota

Si sente il ronzio dei motorini insieme al cigolio del tram. La metropolitana corre nella pancia delle città e le automobili si preparano ad intasare piazzale Lotto. Sono i rumori del derby in un mix eterno di fascino e storia per un confronto d’alta quota. I nerazzurri devono sfatare un tabù che li ha visti inciampare contro i rossoneri negli ultimi cinque confronti tra campionato e coppe, inanellando una serie di tre sconfitte e due pareggi. Cristian Chivu ritrova Marcus Thuram insieme a Lautaro Martinez. E proprio il francese e l’argentino potrebbero essere i protagonisti nella serata del Meazza.

Torna Thuram? Il francese ha già marchiato a fuoco il derby

Alcuni gol segnano una stagione intera e sanciscono un legame indelebile con i propri tifosi. Questione di istinto puro, soprattutto quando si parla del derby di Milano, spirale di passione ipnotizzante come le torri di San Siro. È il turbine avvolgente di Marcus Thuram con il mondo Inter. Alfa e omega contro il Milan nella stagione dello scudetto in due istantanee da fuga per la vittoria. Tuono all’incrocio e stilettata all’angolino, roba per pochi eletti alla prima stagione con la casacca del Biscione. Cristian Chivu riabbraccia il francese nella partita tra le partite per invertire un trend che vede i nerazzurri senza successi nel derby dall’aprile 2024. Proprio quando sotto la pioggia Marcus Thuram ha piantato il pallone alle spalle di Maignan battezzando lo scudetto della doppia stella.

Lautaro e Thuram, coppia del gol per la vetta

Bisogna avvolgere il nastro allo scorso 30 settembre per rivedere insieme dal primo minuto Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La coppia d’attacco si rivede a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, quando vincere conta di più per la vetta della classifica. Diversi e complementari l’argentino e il francese, una coppia bronci e sorrisi. Il Toro ha già fatto male al Milan più volte, 9 gol segnati di cui 4 dei in Serie A. Tra tutti però spicca il sigillo nella semifinale di ritorno di Champions League nel 2023. Oggi ritrova dal primo minuto Thuram, anche se l’assenza del nunero nove non si è avvertita più di tanto dato che Pio Esposito e Bonny si sono caricati le responsabilità sulle spalle non deludendo le attese. Thuram e Lautaro in ogni caso rappresentano quasi sempre la garanzia migliore per l’Inter da due anni a questa parte. Con buona pace del nuovo corso che Cristian Chivu sta valorizzando al meglio in una stagione di fatiche ed equilibrio.