Sassuolo, Grosso: "Laurienté sta alzando il livello. Provo a recuperare Volpato per il Pisa"

In conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in vista del match contro il Pisa che si giocherà nella giornata di domani:

Com'è la situazione indisponibili?

"Faccio l'elenco, ne farei a meno perché ho fiducia nel gruppo, e i ragazzi che abbiamo a disposizione hanno le doti per fare una grande partita. Non siamo fortunatissimi in questo periodo. Pieragnolo resterà fuori a lungo, Turati questa settimana in uno scontro ha riportato un infortunio al polso. Romagna e Paz stanno cercando di recuperare e necessitano di qualche settimana. Skjellerup, Vranckx e Boloca sono ancora fuori ma spero di poterli avere nell'arco di poco tempo e poi vedremo se Volpato sarà in grado di venire con noi o se tornerà con il Como".

Come cambia il Pisa da un campione del mondo come Inzaghi a un campione del mondo come Gilardino?

"Le loro caratteristiche le hanno mantenute perché hanno fisicità davanti, sono pericolosi sulle palle inattive, hanno grande mentalità durante la gara e dopo un inizio timido come noi sono venuti fuori. Alberto mettendoci del suo è stato bravo a mantenere quanto di buono fatto lo scorso anno, stanno facendo bene, ma anche noi vogliamo essere presenti".

Può essere la partita di Laurienté?

"Mi auguro che possa essere la partita dei nostri giocatori offensivi perché alzi le probabilità di ottenere un buon risultato. Armand sta alzando il suo livello anche in allenamento e sono contento di come sta alzando i giri e a prescindere che possa iniziare, entrare o non entrare, è un ragazzo che ha delle grandi doti e sono convinto che ci darà una grande mano".