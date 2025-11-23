Cuesta sì che è una svolta, il Parma torna a vincere 2 mesi dopo: Verona steso 1-2

Finale: Hellas Verona-Parma 1-2

Finisce la partita al Bentegodi. Il Parma ritrova la vittoria, che mancava dal 29 settembre (2-1 al Torino) portando via tre punti pesantissimi al Verona. A decidere il match una doppietta di Pellegrino, abile dapprima a sfruttare le sue qualità aeree e poi a scartare un regalo di Natale anticipato recapitatogli da un retropassaggio suicida di Giovane. Fischi del pubblico di casa dopo il 90'.

Il Parma passa con Pellegrino

Il Verona parte forte: tiro di Giovane dal limite deviato in corner, sugli sviluppi Orban colpisce in girata con il sinistro, Corvi subito reattivo. All'8' Orban va a segno, ma parte in fuorigioco sul cross di Bradaric. L'attaccante nigeriano ha voglia di riprendersi il gol: sinistro di poco a lato al 12'. Il Parma attende e riparte. Al 19' i ducali passano: rimessa lunga di Valenti, Pellegrino fa sponda per Sorensen che coglie la traversa, poi ancora il centravanti ribatte in rete. Dopo la rete il Parma prende fiducia e amministra il vantaggio cercando di far correre a vuoto i padroni di casa.

Zanetti le prova tutte, Cutrone sbaglia il radoppio

Paolo Zanetti deve inserire Al-Musrati al posto dell'infortunato Akpa-Akpro, poi cambia modulo mandando in campo Mosquera per Bernede e passando al tridente in attacco. Cutrone si invola davanti a Montipò, ma si allunga troppo la sfera nel tentativo di dribblarlo. Squillo di Giovane: tiro forte, ma centrale dai 25 metri. Cutrone ci prova dalla distanza, Montipò risponde presente.

Giovane pareggia, poi regala il pareggio al Parma

Con la forza dei nervi il Verona riprende la partita: Keita sbaglia un appoggio, Mosquera lo sovrasta e serve Giovane che, favorito da un rimpallo sul tentativo di Lovik, insacca al 65'. Il Parma torna in vantaggio all'80'. Su un rinvio di Montipò, Giovane tutto solo fa un clamoroso errore servendo di testa Pellegrino, che era rimasto nei paraggi del portiere scaligero. L'attaccante ringrazia e supera Montipò con un comodo pallonetto.