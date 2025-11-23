Serie A Women, 7ª giornata: Viens consegna la vetta alla Roma. Bene anche l'Inter

Con la giornata di ieri, ha preso il via la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che quest'oggi, all'ora di pranzo, ha messo in scena una sfida al vertice difficilmente pronosticabile a inizio stagione: la capolista Roma ha sfidato un ostico Como Women, che manca però l'aggancio alla formazione giallorossa. La squadra di mister Rossettini, infatti, è stata corsara in quel di Seregno, staccando ulteriormente dal secondo posto ora occupato dal Napoli. Prezioso successo anche quello centrato dall'Inter ai danni della Lazio.

Luci però accese in quel di Biella, dove a breve si sfideranno Juventus Women e Fiorentina, seguendo alla sfida del calcio maschile di ieri, terminata 1-1. Vedremo se in campo femminile ci sarà un esito diverso, e magari una gara più movimentata di quella di ieri del 'Franchi'.

Di seguito, il programma completo del turno:

SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA

Già giocate

Genoa-Napoli Women 1-3

16' Cinotti (G), 48‎'‎ Nielsen (N), 51' Barker (N), 90‎+‎3‎'‎ Trøan (N)

Ternana Women-Parma 0-0

Como Women-Roma 0-1

44' Viens

Lazio-Inter 0-2

55', 61' Wullaert

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Juventus-Fiorentina

Ore 15:30 - Milan-Sassuolo

Classifica - Roma 18, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11*, Juventus 10*, Milan 9*, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Genoa 6, Sassuolo 5*, Ternana Women 4

*una gara in meno